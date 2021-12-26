Kuveyt Türk’ten ‘Kur Korumalı’ ve ‘Dönüşüm Destekli’ TL katılma hesapları

İnovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ've ‘T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatları ve Katılma Hesaplarına İlişkin Uygulama Esasları'uyarınca faizsiz finans prensipleri çerçevesinde geliştirdiği iki yeni katılma hesabı ürününü bireysel müşterilerinin hizmetine sunmaya başladı.

Kuveyt Türk'ün sunduğu ‘Kur Korumalı TL Katılma Hesabı'nda, tasarruflarını Türk Lirası mevduatı olarak değerlendiren veya döviz cinsinden mevduatlarını TL'ye dönüştüren müşteriler; 3, 6 ve 12 ay vade seçenekleriyle birikim ve tasarruflarını faizsiz finans prensiplerine uygun olarak döviz kuru değişimine karşı koruyabiliyor.

Tebliğin yayımlandığı 20 Aralık 2021 tarihinde Amerikan doları, İngiliz sterlini veya eurodöviz cinsinde mevduatı mevcut olan Kuveyt Türk müşterileri ise, birikim ve tasarruflarını Türk Lirası'na dönüştürerek 3, 6 ve 12 ay vade seçenekleriyle, faizsiz finans prensipleriyle oluşturulan ‘Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı'nda değerlendirebiliyor.

Hizmete sunulan yeni ‘Kur Korumalı' ve ‘Dönüşüm Destekli' TL katılma hesapları hakkında değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Kur korumalı TL mevduat enstrümanı ilekısa vadede tasarruf sahiplerinin dövizden uzaklaşarak mevduatlarını Türk Lirası'nda değerlendirmeye başladığını görüyoruz. Kuveyt Türk olarak hizmete sunduğumuz ‘Kur Korumalı' ve ‘Dönüşüm Destekli' TL katılma hesapları ile mevduatlarını kur hareketliliğinden etkilenmeden faizsiz finans alanında değerlendirmek isteyen müşterilerimizin yanında olacağız” dedi.

Stopaj oranının yüzde sıfır olduğu bu sistemde müşteriler, vade sonunda kâr payı getirisine ek olarak vade başlangıç tarihindeki döviz kuru ile vade sonundaki döviz kuru farkına karşı mevduatlarını koruma avantajı elde ediyor. Bu hesaplarda vade başı ve vade sonu döviz kuru olarak TCMB'nin her gün saat 11.00'de açıkladığı döviz alış kurları esas alınacak.

‘Kur Korumalı' ve ‘Dönüşüm Destekli' TL katılma hesapları hakkında detaylı bilgi için: https://www.kuveytturk.com.tr/bireysel/hesaplar/katilma-hesaplari/kur-korumali-tl-katilma-hesabi-ve-donusum-destekli-tl-katilma-hesabi