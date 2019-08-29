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Kuveyt Türk’ten konut-araç alacaklara ve işletmelere destek

Finansmanlarındaki kâr oranını düşüren Kuveyt Türk, ev ve araç sahibi olmak isteyenlere destek sağlayacak.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:05
Kuveyt Türk’ten konut-araç alacaklara ve işletmelere destek

Kuveyt Türk Katılım Bankası bireylere, işletmelere ve ülke ekonomisine katkı sunmak için finansman oranlarını değiştirdi. Banka bu doğrultuda konut ve araç finansmanlarındaki kâr oranlarını düşürdü, işletmelere yönelik olarak da her vade diliminde indirim gerçekleştirdi.

Sigorta ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise konut finansmanında 1,26, araç finansmanında ise 1,36’ya kadar düşürülen kâr oranlarından yararlanabiliyor.

Konut finansmanında 120 aya, araç finansmanında ise 60 aya varan vade seçenekleri sunan Kuveyt Türk, bu sayede ev veya araç sahibi olmak isteyen vatandaşların bütçelerine katkı sağlamayı ve reel ekonomiye katkı sunmayı hedefliyor.

Kuveyt Türk, kurumsal ve ticari şirketler ile KOBİ’lere yönelik Türk Lirası finansmanlarında ise tüm vadelerdeki finansman oranlarında 100 baz puanlık indirim gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:05
  1. Kuveyt Türk Katılım Bankası
  2. finansman oranları
  3. konut ve araç finansmanları
  4. Kuveyt Türk
  5. KOBİ

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