Kuveyt Türk’ten dünyada bir ilk

Kuveyt Türk’ün, 350 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına çok geniş bir coğrafi dağılımıyla 150’nin üzerinde yatırımcı kuruluştan 4,3 milyar doların üzerinde talep geldi. Yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde talep miktarı sukuk ihracının 12 katını aşarak %6,125 ile Kuveyt Türk’e 2017 yılından beri Türkiye’den ihraç edilen en iyi Tier 2 fiyatlamasını getirdi. Geniş bir katılımcı kitlesine ulaşan ihraçta yatırımcı çeşitliliği sağlanarak 100’e yakın yatırımcıya dağıtım gerçekleşti.

İş birliği içerisindeyiz

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Türkiye’nin ve dünyanın ilk Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk ihracını gerçekleştirmekten dolayı oldukça mutlu ve heyecanlıyız” dedi. Uyan, şunları söyledi: “Son yıllarda önemi küresel düzeyde daha iyi kavranan sürdürülebilirlik, birçok sektörde olduğu gibi finans dünyasının gündeminde de ön sıralarda yer alıyor. Kuveyt Türk olarak, çevresel ve sosyal kredi değerlendirme sisteminden yeşil ürün ve hizmetlere, atık yönetiminden tasarruf planlamalarına, entegre kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden yönetişim önceliklerine birçok farklı alanda çalışmalar yürütüyor, çevresel ve sosyal kurumlarla iş birliği içerisinde bu alanda önemli adımlar atıyoruz.

Desteğimizi arttırıyoruz

Yenilenebilir enerji alanında sürdürülebilir projelere finansman desteğimizi de giderek artırıyoruz. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik vizyonuyla başta sukuk olmak üzere finansal ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesini, ülkemizdeki sürdürülebilir finans ekosisteminin gelişimi için önemli buluyoruz.”