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Kuveyt Türk’ten 6 ayda 479 milyon TL net kâr

Kuveyt Türk, yılın ilk altı ayında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,5 artırarak 479 milyon TL’ye yükseltti.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:04
Kuveyt Türk’ten 6 ayda 479 milyon TL net kâr

Yılın ilk çeyreğinde finansal hedeflerini aşan Kuveyt Türk, ilk yarı sonunda da başarı grafiğini sürdürdü. Kuveyt Türk, yılın ilk altı ayında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,5 artırarak 479 milyon TL’ye yükseltti. Bu dönemde toplanan fon büyüklüğü 2017 yılı sonuna göre yüzde 21,2 artışla 48.3 milyar TL’ye, kullandırılan fon büyüklüğü ise yüzde 21,4 artışla 46.1 milyar TL’ye ulaştı. Kuveyt Türk’ün toplam aktifleri 67.3 milyar TL olurken öz varlıkları de 5 milyar TL’yi aştı.

Yılın ilk yarısını değerlendiren Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Müşteri odaklı hizmet modelimizi sürekli geliştirmekte, genişleyen şube ağımızdaki iş modelimizi iyileştirmek adına projeler yürütmekteyiz. Teknolojiye yaptığımız yatırımları artırarak sürdürmeyi, önümüzdeki dönemde dijital dönüşümü hızlandırarak tüm kanallardan verdiğimiz hizmeti iyileştirmeyi amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:04
  1. Kuveyt Türk
  2. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan

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