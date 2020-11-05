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Ekonomi Kuveyt Türk’ten 3 ay erteleme kararı
Ekonomi

Kuveyt Türk’ten 3 ay erteleme kararı

Kuveyt Türk, İzmir’de meydana gelen depremin ardından zor günler geçiren ve depremden olumsuz etkilenen bireysel ve tüzel müşterilerinin talep etmeleri halinde, finansman taksitlerinin ve kredi kartlarının Kasım ayı ödemesini ilave kâr payı almaksızın 3 ay erteleme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:12:00 -
Kuveyt Türk’ten 3 ay erteleme kararı

Kuveyt Türk müşterilileri erteleme başvurularını Kuveyt Türk şubelerinden yapabiliyor.

İlave kâr payı alınmayacak

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İzmir’de yaşanan ve çevre illerden de hissedilen deprem, tüm vatandaşlarımız gibi Kuveyt Türk Ailesi olarak bizleri de derinden üzdü. Dualarımızın yanı sıra bu zor zamanlarda depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmak ve yaşanan üzüntü ve acıyı bir nebze olsun hafifletebilmek gayesiyle depremzede olan müşterilerimize, talep etmeleri halinde Kuveyt Türk’ten kullandıkları finansman taksitlerinin ve kredi kartlarının Kasım ayı ödemelerini ilave bir kâr payı almadan 3 ay erteleme imkânı sunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır-ı cemil, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz” dedi.

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