Kuveyt Türk’ten 1 milyar TL limitli yeni makine finansmanı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Ticari müşterilerine cazip kar oranlarıyla finansman desteğinde bulunan Kuveyt Türk, 6 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 60 aya varan vade seçenekleriyle işletmelere 1 milyar TL makine finansmanı desteğinde bulunmayı hedefliyor.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, katılım bankasının üretimi, yatırımı ve istihdamı desteklemek amacıyla ticari müşterilerine yönelik şubat ayında başlattığı makine finansmanı kampanyası yoğun ilgi gördü. 30 Nisan tarihinde sona eren kampanya kapsamında ticari müşteriler 806 milyon TL’lik makine finansmanı kullandı.

Kuveyt Türk, iş dünyasından gelen yoğun talep doğrultusunda makine finansmanının ikinci fazına geçti. 14 Temmuz 2020’de başlayan yeni makine finansmanı kampanyası 30 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Kuveyt Türk, kampanyanın ikinci fazı kapsamında başta KOBİ’ler olmak üzere ticari müşterilerinin makine finansman ihtiyacını uygun kar oranlarıyla karşılıyor. Leasing ve makine taksitli ticari finansman yöntemlerinin kullandırıldığı 1 milyar TL limitli makine finansmanı kampanyasında, Kuveyt Türk’ün ticari müşterileri, TL’de 0,74’ten, dolarda 0,27’den, avroda ise 0,19’dan başlayan kar oranlarıyla 6 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 60 aya varan vade seçenekleriyle makine finansmanı kullanabiliyor.

150’ye yakın makine satıcısıyla katkı paylı leasing satış anlaşması bulunan Kuveyt Türk, müşterilerine vade farksız ve düşük kar paylı finansmanla makine edinme avantajı da sağlıyor.

Kampanyanın ikinci fazıyla birlikte Kuveyt Türk’ün reel sektöre vereceği finansman desteği yaklaşık 1,8 milyar TL’ye çıkarılması hedefleniyor.





- Kuveyt Türk ürün ve hizmetiyle işletmelerin yanında





Reel sektöre desteğini giderek artıran Kuveyt Türk, farklı sektörlerde hizmet veren ticari işletmeler için geliştirdiği özel kartlarla da müşterilerine rahat nefes aldırmaya devam ediyor.

Esnaftan çiftçiye, işletme sahibinden bayilere kadar her kesimin ihtiyaçlarına özel kartlar sunan Kuveyt Türk, esnek ödeme planlarıyla işletmelerin yüzünü güldürüyor. İşletmelere özel kartlar arasında Business Plus Kart, KOBİ Kart, Esnaf Kart, Sağlam Bayi Kart, Tohum Kart öne çıkıyor.

Kuveyt Türk, nakdi finansmandan Eximbank’ın Kısa Vadeli Alacak Sigortası’na, Cebim POS’tan Tedarikçi Finansmanına, leasing’den Sağlam KOBİ Kart’a kadar ticari işletmelere yönelik birçok ürün ve hizmet de sunuyor.