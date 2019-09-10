Kuveyt Türk’te QR kodla hesaptan ödeme dönemi

Kuveyt Türk, ödeme çözümlerinde öncü FinTech şirketi ComPay ile birlikte, doğrudan hesaptan havele yöntemini kullanarak “QR Kod ile Hesaptan Ödeme” hizmetini hayata geçirdi. e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerde QR Kod ile ödeme imkanı sağlayan uygulama sayesinde kullanıcılar, kredi kartına ihtiyaç duymadan alışverişlerini banka hesabından gerçekleştirebiliyor.

Kuveyt Türk İnsan Kaynakları, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, katılım bankaları arasında yenilikçi bir ödeme çözümüne imza attıklarını belirterek, bazı bankaların uyguladıkları QR kodla kredi kartından ödeme yönteminden farklı olarak doğrudan hesaptan havale yöntemiyle ödeme hizmeti sunmaya başladıklarını söyledi.

ComPay’in 50’den fazla e-ticaret sitesinde ödeme imkanı sunduğunu belirten Demir, “müşterilerimiz online alışverişlerinde Kuveyt Türk mobil şube uygulamasını kullanarak hesaptan QR kod ile ödeme yapabilecek. Bu sayede müşterilerimiz, kredi kartına ihtiyaç duymadan, havale işlemi yapar gibi alışverişlerini gerçekleştirebilecek” dedi. Demir, “Ekosistem iş birlikleriyle müşteri deneyimimizi iyileştiriyoruz” diye konuştu.