Kuveyt Türk'e "Türkiye'nin En Güçlü İslami Bankası" ödülü

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, uluslararası alanda katılım bankalarının prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Islamic Retail Banking Awards'ta (IRBA) "Türkiye’nin En Güçlü İslami Bankası" ödülünün sahibi oldu.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre Kuveyt Türk, uluslararası alanda aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Dünyanın önde gelen finansal hizmetler kuruluşu Cambridge IFA tarafından bu yıl dördüncüsü 21 Kasım'da Dubai'de düzenlenen IRBA'da Kuveyt Türk, "Türkiye’nin En Güçlü İslami Bankası" ödülüne layık görüldü. Ödül Kuveyt Türk adına Özel Bankacılık Grup Müdürü Ali Bağatır'a takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Güçlü sermaye yapısı ve dinamik kurumsal yönetim anlayışıyla öne çıkan bankamızın Türkiye'nin En Güçlü İslami Bankası ödülünü alması, ne kadar doğru bir stratejiyle ve konumlandırmayla ilerlediğimizin kanıtı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Uyan, Kuveyt Türk olarak yalnızca katılım bankaları arasında değil tüm bankacılık sektöründe ilklere imza attıklarını anımsattı.

Müşteri odaklı yaklaşım, teknoloji ve inovasyon eksenli verimlilik çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attıkları adımlarla güçlerine güç katarak büyümeye devam edeceklerini vurgulayan Uyan, şunları kaydetti:

"Kuveyt Türk olarak başta Körfez Bölgesi olmak üzere dünyaya açılmak isteyen Türk yatırımcılar için bir finansal köprü vazifesi görmeyi sürdüreceğiz. Yaklaşık 6 bin çalışanımızla birlikte bu ödülü almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bağımsız uzmanlar tarafından yürütülen ve titiz bir araştırma sonucu verilen IRBA ödüllerine bizi layık görenlere ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Açıklamaya göre Kuveyt Türk, IRBA ile birlikte bir ayda üç global ödül alma başarısı gösterdi. Banka ekim ayında, 189 ülkede okuyucuyla buluşan Global Finance Dergisi tarafından düzenlenen World's Best Banks Awards'ta "Türkiye’nin En İyi İslami Finansal Kuruluşu" seçildi.

Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olarak Almanya'da faaliyetlerini sürdüren KT Bank AG ise "Avrupa'nın En İyi İslami Finansal Kuruluşu" ödülünü almıştı.