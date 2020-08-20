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Ekonomi Kuveyt Türk’e çifte ödül
Ekonomi

Kuveyt Türk’e çifte ödül

Kuveyt Türk, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında yer alan Stevie Büyük İşverenler Ödülleri 2020’de (2020 Stevie Award for Great Employers) iki kategoride ödül aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:48:00 -
Kuveyt Türk’e çifte ödül

Kuveyt Türk, finans sektöründe bir ilke imza atarak hayata geçirdiği yan haklar uygulaması “Sepetim” gümüş, iç iletişim çalışmalarına yer verdiği başvurusu ise bronz ödülü aldı.

2018 yılında hayata geçirilen “İyi ki” mobil uygulaması ise Kuveyt Türk çalışanlarının birbirleriyle iletişim kurabildikleri interaktif bir platform olarak dikkati çekiyor.

Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşüm Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, şunları kaydetti: “6 bine yakın çalışanımızın tamamının ‘İyi ki Kuveyt Türklüyüm’ demesini önemsiyoruz. İnsan kaynakları süreçlerimizi her geçen gün biraz daha geliştirerek mutlu ve huzurlu bir iş yeri ortamı sunmaya gayret ediyoruz. Özgür düşünce ortamının ve çalışan memnuniyetinin insan kaynakları süreçlerimizi pozitif bağlamda güncellemeye katkısını gördükçe seviniyoruz. ‘Önce insan-önce çalışan’ söylemiyle hayata geçirdiğimiz ‘Sepetim’ ve iç iletişim uygulamalarımız ile dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Stevie Büyük İşverenler Ödülleri’nde iki ödüle birden layık görülmemiz yaptığımız çalışmaların ne denli yerinde olduğunun uluslararası bir teyidi niteliğinde. Bundan sonraki süreçte de çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini odağımıza alan bir yaklaşım sergilemeye devam edeceğiz.”

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