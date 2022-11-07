Kuveyt Türk TLREFK endeksine uygun finansal kiralama hizmetini başlattı

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Borsa İstanbul tarafından faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda oluşturulan Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı (TLREFK) endeksli orta ve uzun vadeli leasing finansmanı hizmetini müşterilerine sunan ilk katılım finans kuruluşu oldu. Borsa İstanbul tarafından faizsiz finansman prensiplerine uygun şekilde günlük olarak yayınlanan TLREFK oranına endeksli, TL borçlanmalı ve değişken maliyetli leasing finansman hizmeti, orta ve uzun vadeli leasing finansmanı hizmetini ve finansman maliyetini belirli bir seriye endeksleme fırsatı sunuyor. Hizmet, Türk Lirası ile borçlanmak isteyen ve leasinge konu ürünler için yatırım finansmanına ihtiyaç duyan müşterilere, aylık taksitler halinde düzenlenecek orta ve uzun vadeli, değişken maliyetli alternatif finansal bir kiralama (leasing) ürünü olarak katkı sağlıyor. TLREFK oranları günlük olarak Borsa İstanbul tarafından belirleniyor.

“TLREFK ile müşterilerimize orta ve uzun vadeli TL finansmanı kullandırabiliyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “30 yılı aşkın süredir seçkin finansal ürün ve hizmetlerimizi, müşteri memnuniyetini odağımıza alarak kurumsal, ticari ve bireysel müşterilerimizle buluşturuyoruz. Müşterilerimize önemli bir fayda sunan leasing (finansal kiralama) sektöründe ikinci sıraya yerleşmiş bulunuyoruz. Bu alanda geleceğe yönelik çok ciddi adımlar atmayı hedefliyoruz. Kuveyt Türk olarak, katılım finans alanında ilk kez TLREFK’ye endeksli orta ve uzun vadeli leasing finansmanı hizmetini başlattık. Piyasada, günümüz koşullarında TL krediye uygun vade seçenekleriyle ulaşmakta birtakım zorluklar yaşanabiliyor. Bu yeni hizmetimizle müşterilerimize orta ve uzun vadeli TL finansmanı kullandırabiliyoruz. Tabii ürünün değişken maliyetli olması ve gelecek taksitlerin öngörülebilir olmaması kullanıcılar için finansal okuryazarlık gerektiriyor. Bu nedenle, TLREFK kapsamında leasing finansmanı kullanmak isteyen müşterilerimizin iyi bir planlama yapması gerekiyor. TLREFK konusunda karşılıklı bilgi alışverişiyle müşterilerimize her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

TLREFK nedir?

Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı (TLREFK) endeksli leasing işlemlerinde alınan referans oranı, katılım finans kuruluşlarının kredi, likidite veya diğer risklerin en az olduğu koşullar altında TL borç alma/verme getiri oranını ifade ediyor. TLREFK, katılım finans kuruluşlarının borçlanma araçlarında, çeşitli faizsiz finans ürünlerinde ve finansal sözleşmelerde değişken getiri göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek Türk Lirası kısa vadeli referans getiri oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik oluşturuldu. TLREFK, Borsa İstanbul Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda gerçekleşen, aynı gün başlangıç ve ertesi iş günü bitiş valörlü (gecelik) ve sadece TL cinsi ödemeli sermaye piyasası araçlarının geri alma taahhüdüyle satım ve geri satım taahhüdüyle alım işlemlerindeki faizsiz enstrümanlara göre getiri oranı kullanılarak hesaplanıyor. TLREFK kuralları, Borsa İstanbul ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcilerinden oluşan TLREFK Komitesi tarafından faizsiz finans prensiplerine göre oluşturuldu.