Kuveyt Türk dijital hizmetleriyle çiftçinin yanında! 2 bin 300 TL’ye varan hediyeler ve kampanyalar!

Çiftçiler için özel ürün ve hizmetleri hayata geçirmeye devam eden Kuveyt Türk, 5-9 Mart tarihleri arasında düzenlenen Konya Tarım Fuarı'na katılacak. Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı tarım fuarlarından biri olarak kabul edilen Konya Tarım Fuarı, bu yıl 20. kez kapılarını katılımcı ve ziyaretçilerine açıyor. Tarım sektörünün önde gelen şirketlerinin katılım göstereceği fuarda Kuveyt Türk, tarım sektörüne yönelik ürün ve hizmetleri hakkında bilgiler paylaşacak. Çiftçilere yönelik avantajlı kampanyalar sunan Kuveyt Türk, fuar kapsamında Hasat Ödemeli Tohum Kart, mobilden hesap açma hizmeti, mobilden anında Tohum Kart gibi tarım sektörüne yönelik ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

Kuveyt Türk tüm çiftçileri iş ortağı olarak görüyor

Kuveyt Türk, tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren müşterilerinin yanında olmayı sürdürüyor. Kuveyt Türk, tarım bankacılığı hizmetleri kapsamında Tohum Kart, bitkisel üretim, süt ve besi hayvancılığı, traktör ve tarla finansmanı, finansal kiralama ve daha birçok hizmeti müşterilerine sunuyor. Çiftçilerin tarımsal faaliyetlerindeki olası risk ve hasarlarına karşı ürün ve hayvanları güvenceye almayı sağlayan TARSİM’e de aracılık ediyor. Müşteriler ayrıca Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım-satım işlemlerini Kuveyt Türk aracılığıyla yapabiliyor ve ELÜS kıymetlerini teminata vererek finansman kullanabiliyor.

Hasat Ödemeli Tohum Kart

Kuveyt Türk, çiftçilere hizmet verdiği Tohum Kart’la, tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan mazot, gübre, zirai araç, tarımsal ekipman, tohum, yem gibi birçok alandaki harcamaları finanse etme ve ödemeleri hasat dönemine kadar erteleme fırsatı sunuyor. Çiftçiler, Kuveyt Türk Mobil’den hesap açarak Tohum Kart başvurularını mobilden anında tamamlayabiliyor, sanal Tohum Kart ile ihtiyaçlarını hemen satın alabiliyor. Mobilden Tohum Kart alan çiftçilere 10.000 TL ve üzeri ilk harcamaları için 500 TL iade ediliyor. Herhangi bir aidatı da olmayan ve hasat döneminde ödemeli Tohum Kart’la müşteriler, 12 aya varan ödemesiz dönem imkânına sahip oluyor. Bunun yanında çiftçiler anlaşmalı üye iş yerlerinden vade farksız harcama yapılabiliyor. Ayrıca EFT, havale, FAST işlemlerini komisyonsuz olarak dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Bu sayede çiftçiler birçok hizmete dijital kanallar aracılığıyla kolaylıkla ulaşabiliyor.

Çiftçiler ve şahıs firmaları için hesap açma

Kuveyt Türk, mobilden müşteri olma hizmetini bireysel bankacılık alanında başlatan ilk kurumlardan biri oldu. Şahıs firmaları ve çiftçiler, çok kısa bir sürede hesap açıp Kuveyt Türk Mobil’i kullanmaya başlayabiliyor. Ayrıca çiftçiler uzaktan hesap açtıktan sonra, mobil şubeden kart başvurularını yapıp sanal tohum kart ile anında ihtiyaçlarını alabiliyor. Kuveyt Türk, mobilden hesap açan müşterilerine 2 bin 300 TL’ye varan özel hediye ve kampanyalarla destek olmaya devam ediyor.

Leasing ve Tarım Finansmanı

Kuveyt Türk, tarım bankacılığı çerçevesinde bitkisel üretim, süt ve besi hayvancılığı, traktör, tarla finansmanı ve daha birçok hizmeti de müşterilere sunuyor. Tarım makineleri yatırımlarını leasing ile finanse ederek uzun vade, uygun fiyat ve belirli makine grupları için vergi avantajından da faydalanma imkânı sunan Kuveyt Türk, ödeme dönemlerini, üreticilerin ve tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların hasat zamanına ve üretim döngülerine göre planlıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO