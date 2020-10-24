Kuveyt Türk mesai saatleri | Ülkemizde hizmet veren bankalardan biri de Kuveyt Türk’tür. Kuveyt Türk müşterileri veya müşteri si olmak isteyenler şubelerin çalışma saatlerini araştırıyor. Kuveyt Türk şube açılış saati kaç?

Kuveyt Türk çalışma saatleri hafta sonu

Kuveyt Türk müşterileri ne zaman saat kaçta şubelerin açıldığını merak ediyor. Kuveyt Türk şubeleri hafta içi 08.30’da açılıyor. Öğle arası ise 12.30’da başlıyor. Pazartesi, Salı. Çarşamba ve Perşembe günleri öğle arası 13.30’da sona eriyor. Cuma günleri ise öğlen açılış saati 14.00. Kuveyt Türk şubeleri 17.00’de ise kapanıyor.

Kuveyt Türk çalışma saatleri:

Hafta için 08.30-12.30 ve 13.30-17.00 (Cuma 14.00-17.00)

Kuveyt Türk müşteri hizmetleri telefon numarası

Kuveyt Türk çağrı merkezi numarası | Kuveyt Türk müşterileri bilgi almak ya da işlem yapmak için hangi telefon numarasını aramaları gerektiğini araştırıyor. Pek çok kişi Kuveyt Türk 444’lü numara konusunu internette araştırıyor. Kuveyt Türk'e 7 gün 24 saat 444 0 123 numarasından ulaşabilirsiniz. Yurt dışından aramak isteyenler ise +90 444 0 123’üarayabilirsiniz.

Kuveyt Türk en yakın şube ­| Kuveyt Türk en yakın ATM

Kuveyt Türk müşterileri işlem yapmak için şube ve ATM’lerin adreslerini merak ediyor. En yakın şube ve ATM’yi Kuveyt Türk internet sitesi veya uygulamasından öğrenebilirsiniz.

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Kuveyt Türk müşteri ol

Kuveyt Türk müşterisi olmak için şubeye gitmenize gerek yok. Başvuru işlemlerini internet üzerinden hızlıca yapabilirsiniz. Kuveyt Türk müşteri olmak için TIKLAYINIZ