Kuveyt Türk çalışanları ve aileleri için 17 bin fidan dikiyor

Banka, bu anlamda ilk adımı attı. Kuveyt Türk, Kocaeli’nde bulunan hatıra ormanında 10 bin çam fidanının dikimine başladı. Banka, 7 bin 164 fıstık fidanı Kilis’te toprağa buluşturmak için de kolları sıvadı. Kuveyt Türk ayrıca Sağlam Kart’ı karbon ayak izini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla geri dönüştürülmüş plastik kullanarak müşterilerine sunacak.

Çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Kuveyt Türk, Kâğıtsız Şube Bankacılığı projesiyle de öne çıkıyor. Projeyle kâğıt kullanımını en aza indiriyor, yüzlerce ağacın kesilmesini önlemeye devam ediyor. Elde ettiği tasarrufla da genç fidanları toprakla buluşturmaya devam eden Kuveyt Türk, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı sürdürüyor. Banka, halihazırda çevresel ve sosyal kredi değerlendirme sisteminden yeşil ürünler ile hizmetlere, atık yönetiminden tasarruf planlamalarına ve entegre kurumsal sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok farklı alanda çalışmalar yürütmeye devam ediyor.