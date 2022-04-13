  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kuveyt Türk çalışanları ve aileleri için 17 bin fidan dikiyor
Ekonomi

Kuveyt Türk çalışanları ve aileleri için 17 bin fidan dikiyor

Kuveyt Türk, çalışanları ve aileleri adına toplam 17 bin 164 fidan dikiyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 23:40:00 -
Kuveyt Türk çalışanları ve aileleri için 17 bin fidan dikiyor

Banka, bu anlamda ilk adımı attı. Kuveyt Türk, Kocaeli’nde bulunan hatıra ormanında 10 bin çam fidanının dikimine başladı. Banka, 7 bin 164 fıstık fidanı Kilis’te toprağa buluşturmak için de kolları sıvadı. Kuveyt Türk ayrıca Sağlam Kart’ı karbon ayak izini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla geri dönüştürülmüş plastik kullanarak müşterilerine sunacak.

Çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Kuveyt Türk, Kâğıtsız Şube Bankacılığı projesiyle de öne çıkıyor. Projeyle kâğıt kullanımını en aza indiriyor, yüzlerce ağacın kesilmesini önlemeye devam ediyor. Elde ettiği tasarrufla da genç fidanları toprakla buluşturmaya devam eden Kuveyt Türk, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı sürdürüyor. Banka, halihazırda çevresel ve sosyal kredi değerlendirme sisteminden yeşil ürünler ile hizmetlere, atık yönetiminden tasarruf planlamalarına ve entegre kurumsal sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok farklı alanda çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay