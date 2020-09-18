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Ekonomi Kuveyt Türk, “Avrupa’nın En İyi İşverenleri” listesinde
Ekonomi

Kuveyt Türk, “Avrupa’nın En İyi İşverenleri” listesinde

Great Place to Work, şirketlerin kurum kültürü inşa etme ve geliştirmeleri konusunda 30 yıla dayanan tecrübesiyle oluşturduğu Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:12:00 -
Kuveyt Türk, “Avrupa’nın En İyi İşverenleri” listesinde

19 ülke, 3 binden fazla işletme ve yaklaşık 1,5 milyon çalışan kapsamında gerçekleştirilen araştırma sonucunda, çalışan odaklı yönetim anlayışını ve insan odaklı yaklaşımları öncelikli kılan, etkili yönetim anlayışını benimsemiş, yüksek güven kültürüne sahip şirketler belirlendi.

Başarıya doymuyor

Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesinde, 25 uluslararası şirketle birlikte 20-49 çalışan sayısı aralığına sahip 20 şirket, 50-499 çalışan sayısı aralığına sahip 50 şirket ve 500 ve üzeri çalışan sayısına sahip şirketler kategorisinde 30 şirket bulunuyor. Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesine bu yıl ilk kez dahil olan Kuveyt Türk, “500 ve üzeri çalışan sayısına sahip şirketler” kategorisinin 30. sırasına yerleşti. Avrupa’nın 19 ülkesi içinde Türkiye’yi temsil eden bankacılık sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Kuveyt Türk, nisan ayında açıklanan Great Place to Work Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2020 listesinde “500 ve üzeri çalışan sayısına sahip şirketler” kategorisinde birinci olurken “Finansın En iyi İşvereni” sektör özel ödülünü de almaya hak kazanmıştı.

Pek çok şirkete dokunuyoruz

Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, dünya çapında her yıl 7 bine yakın işletme ve 16 milyondan fazla çalışanı analiz ederek en iyi işverenleri belirlediklerini belirterek, Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesini 18. kez açıklıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Araştırmaya geçen yıl 2 binin üzerinde şirketin katıldığını aktaran Toprak, şunları kaydetti: “Bu yıl katılımcı şirket sayısı 3 binin üzerine çıktı. Her yıl kurum kültürü ve kültür dönüşümü çalışmalarımızı genişleterek daha fazla çalışana ve şirkete dokunuyoruz. Çalışanı merkeze alan, takım ruhunu ve güveni ön plana çıkaran şirketler, ekonomik açıdan performanslarını daha ileri bir noktaya taşıyor. Bizler de şirketlere kurum kültürlerindeki aksiyon alanlarını belirlemeleri için ölçümleme yapıyor, bu ölçümlemeler sonrası yol haritamız ile destek olarak yüksek güven kültürü danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Ödüller üst üste

Kuveyt Türk Katılım Bankası İnsan Kaynakları, Eğitim ve Kalite Grup Müdürü Semih Sel de nisan ayında açıklanan Great Place to Work Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2020 listesinde “500 ve üzeri çalışan sayısına sahip şirketler” kategorisinde birinci olarak üçüncü kez “Türkiye’nin En İyi İşvereni” seçildiklerini ve “Finansın En iyi İşvereni” sektör özel ödülünün de üst üste üçüncü kez sahibi olduklarını belirterek, “Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesine de girmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurum kültürünü ayakta tutan ve geliştiren stratejilerle geleceğe sağlam adımlarla ilerliyoruz. Çalışan perspektifinden bakıldığında ‘önce çalışan’ prensibiyle ‘harika bir iş yeri’ olarak görülmeyi her zaman önemsedik ve yönetim anlayışımızı bu yönde şekillendirdik. Kuveyt Türk olarak bu bakış açımızın Türkiye’de olduğu gibi, Avrupa’da da duyulması bizleri memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

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