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Dünya Kuveyt, mezarlıklarda tokalaşmayı yasaklayacak
Dünya

Kuveyt, mezarlıklarda tokalaşmayı yasaklayacak

Yeniakit Publisher
2024-01-30 11:09:00 -
Kuveyt, mezarlıklarda tokalaşmayı yasaklayacak

Yerel basınında yer alan haberlere göre Kuveyt hükümeti, başkentte sağlık gerekçesiyle mezarlıklarda tokalaşmayı yasaklamayı planlıyor.

Kuveyt'in önde gelen gazetelerinden El Ceride'nin bir devlet yetkilisine dayandırdığı haberine göre Kuveyt'in başkentinde cenaze törenlerinde tokalaşmak yasaklanacak.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, mezarlıklarda yas tutan insanları başsağlığı dilerken tokalaşmayı bırakıp göz selamlarıyla yetinmeye çağırdı.

Kuveyt Belediyesi Genel Direktörü Saud El Dabud konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'ndan gelen talep üzerine, cenaze törenlerinde tokalaşmanın yasaklanacağı bir genelge yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu önerinin salgın hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Halk sağlığı uzmanı Dr. Ahmed Al Outeibi, Kuveyt'te yeni viral enfeksiyon olmadığını aktardı. Doktor, "Yeni bir hastalık vakası hakkında herhangi bir rapor yok. Sağlık Bakanlığı'nın belediyeye yönlendirdiği genelge sadece önleyici tedbirlerin devreye sokulmasıdır." ifadelerini kullandı.
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(Kaynak: TRT Haber)

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