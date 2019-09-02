Kuveyt Emiri’nden ABD’ye sürpriz ziyaret
Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere bugün ABD’ye gitti.02 Eylül 2019 Pazartesi 14:49
Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere bugün ABD’ye gitti.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Donald Trump ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ilebir araya gelecek ve bölgedeki güncel gelişmeleri değerlendirecek.
Açıklamada, iki lider arasındaki görüşmede, ABD ile Kuveyt arasındaki, ticaret ve yatırım ilişkilerin yanı sıra bölgesel güvenlik konularının da ele alınacağı belirtildi.
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