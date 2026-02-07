  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Okur Postası Kuvayı Milliye’den Cukka-i Milliye’ye geçiş
Okur Postası

Kuvayı Milliye’den Cukka-i Milliye’ye geçiş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kuvayı Milliye’den Cukka-i Milliye’ye geçiş

Gazetemiz okurlarından Av. Mehmet Yıldırım 'Kuvayı Milliye’den Cukka-i Milliye’ye geçiş' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

İktidarda olduğu dönemde bazı sıkıntılı durumlar yaşansa da vefat ettiğinde, Ecevit’in isminin karıştığı bir TL’lik şaibe yoktu. Ya da fizik profesörü Erdal İnönü’nün siyaseten tartışılacak birçok konusu olabilir. Ama ulusal basında asla bir TL’lik bile şaibeli bir konusuna rastlamadık. Deniz Baykal da çok tartışıldı, kaset üzerinden yıpratıldı. Ama bir TL şaibe ile anılmadı. Geldik günümüze. Misak-ı Milli’ye, Anadolu’da kadını, erkeği, kağnısı, keçisi ile bir mücadele yürüttü; ham çorap, yırtık pabuç ile. Ve bir zafer kazandırdı. Vatan toprakları mandalıktan uzak, her türlü sömürüden uzak bu topraklarımız kaldı.

Cumhuriyet ile büyütülen köylerden kentlere büyük bir gelişim ile ülke atılımlar yaptı. Geldik günümüze.

Vatan sınırlarını korumak için uğruna can vermekten, rüşvet kokan lağımlarla dolu bir zihniyete. Yani Kuvayı Milliye’den Cukka-i Milliye’ye.

 

FETÖ kanallarında futbol yorumlarken, iktidara gelmek için ‘her yol mubah’ deyip, başkanlık fonu oluşturan Trabzonlu bir Belediye Başkanı ile ‘kukla’ olduğu, itirafçı ifadelerinde geçen bir genel başkan CHP’yi ele geçirdi.

Sonrasında, uğruna her gün hedef gösterilmeyi göze alan bir başsavcı geldi ve başladı bu lağımları temizlemeye. Şimdi de yargılamalar başladı.

Lağım patladı… Bitmez tükenmez bir tıkanmışlık olacak ki siyasetin yolsuzluk savunucuları sağa sola, gazeteciye, avukata suçlamalar, iftiralar, yalanları diziyor.
Gün geçmiyor ki bu zihniyetin halkta karşılığı erimesin. Görün ki bunları konuşamayan medyalı siyasetçiler, algı için avukatları yalanlıyor.

Hadi yalanlayın bakalım, güneş balçıkla nerede sıvanmış.

 

Açılmış perde; dün vatan için Kuvayı Milliye ruhunu taşıyanlar, cepleri için Cukka-i Milliye’den dağıtarak algı yapıyorlar.

Siyaseten iflasın, Ekrem’in, Özgür’ün kirli dünyasında ‘sol’un değersizleşmesini izliyoruz hep birlikte.

Diğer yanda da Amerika’ya her dediğini yaptıran, Arabistan’dan Sivas’a enerji taşıyan; ve haksızlık yaptığımız liderimizi daha da parlatıyor. Sağa sola çamur atan partinin lideri.

