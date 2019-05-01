Kuva-ı Milliye Hareket Partisi’ni kim kurdu? Kuva-ı Milliye Hareket Partisi kimin?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyaset çevresi bir hayli hareketlendi. AK Parti içindeki küskünler olarak bilinen Abdullah Gül, Ali Babacan, Mehmet Şimşek ile Ahmet Davutoğlu, Ömer Çelik gibi isimlerin yeni partiyi ne zaman kuracağı merak konusu iken, son dakika olarak Kuva-ı Milliye Hareket Partisi adıyla yani bir parti kuruldu. Peki Kuva-ı Milliye Hareket Partisi’ni kim kurdu? Kuva-ı Milliye Hareket Partisi’ni kimin?

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan gibi isimlerin yeni bir parti kuracağı iddia edilirken farklı bir parti iddiası gündeme geldi.

Yaklaşık 70 avutkat tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partinin isminin Kuva-ı Milliye Hareket Partisi olacağı öğrenildi. Partinin Genel Başkanlığını avukat Okan Gündüz'ün yapacağı bildirildi. Kuva-ı Milliye Hareket Partisi'nin tüm çalışmalarını tamamladığı ve önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapacağı öğrenildi.

Okan Gündüz kimdir? Okan Gündüz yeni parti mi kurdu?