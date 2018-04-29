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Kut’ül Amare Zaferi'nin 102'inci yılı! 'Tarih bu olayı yazmak için kelime bulamayacaktır'

Çanakkale'nin ardından Birinci Dünya Savaşı'nın "en büyük zaferi" olma niteliği taşıyan Kut’ül Amare Zaferi 102’inci yılında kutlanıyor.

29 Nisan 2018 Pazar 11:34
Kut’ül Amare Zaferi'nin 102'inci yılı! 'Tarih bu olayı yazmak için kelime bulamayacaktır'

Halil Paşa'nın, İngiliz birliklerini 29 Nisan 1916'da teslim almasının ardından, "Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi burada görüyoruz" sözleriyle duyurduğu Kut'ül Amare Zaferi, 102'nci yılında kutlanıyor.

Tümgeneral Charles Vere Ferrers Townshend komutasındaki İngiliz birliklerinin teslim alınmasıyla kazanılan Kut'ül Amare zaferi, Çanakkale'nin ardından Birinci Dünya Savaşı'nın "en büyük zaferi" olma niteliği taşıyor. Genelkurmay Başkanlığının arşivinde, Türk ordusunun Kut'ül Amare'de yaptığı savaşa ve elde ettiği büyük zafere ilişkin birçok askeri belge bulunuyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 11:34
  1. Çanakkale
  2. Kut'ül Amare Zaferi
  3. Halil Paşa

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  • ÖzkanÖzkan1 sa önce
    Bunlari yasanmis!!! Ozaman tedbirimizi cok cok Saglam alalim !!! Ayni oyunlar gene oynanmaya calisiyo, arap ülkelerinde isyani destekliyelim!!! Kendi yerlerimizi sömürdükleri yeter artik!!!
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