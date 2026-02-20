Kutsal toprakları bölme projesi deşifre oldu! Murat Alan emperyalist planı açıkladı!

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Akit TV’de yayınlanan Ters Kutuplar programında İslam coğrafyasını hedef alan sinsi projeleri tek tek deşifre etti.

Küresel şer odaklarının asıl niyetinin bölgeyi küçük parçalara ayırmak olduğunu belirten Alan, "İran o kadar büyük bir denge faktörü ki, ona yönelik bir saldırı küresel finansı bile bir anda değiştirir" dedi.

Suudi Arabistan’ın içine çekilmeye çalışıldığı tuzağa dikkat çeken Alan, "Saklanacak bir yeriniz kalmadığında korkacak bir şeyiniz kalmaz artık" diyerek bölge ülkelerinin geldiği kritik noktayı vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de İsrail ile iş tutarak Suudi Arabistan'ın birliğini hedef aldığını belirten Alan, bu kaosun Pakistan’dan Rusya’ya kadar geniş bir coğrafyayı etkileyeceğini ifade ederek emperyalistlerin 100 yıllık parçalama planına karşı uyanık olunması çağrısında bulundu.