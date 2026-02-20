  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kutsal toprakları bölme projesi deşifre oldu! Murat Alan emperyalist planı açıkladı!

"İran'dan sonra, İran düşerse sıra Suudi Arabistan'da.” diyen Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Akit TV’de yayınlanan Ters Kutuplar programında, ‘Suudi Arabistan'ı kutsal topraklar krallığı, bilmem ne emirliği, bilmem ne vilayeti şeklinde Suudi Arabistan'ı üçe dörde bölme planları.’ İfadelerini kullanarak emperyalistlerin Kutsal toprakları bölme planını deşifre yaptı.

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Akit TV’de yayınlanan Ters Kutuplar programında İslam coğrafyasını hedef alan sinsi projeleri tek tek deşifre etti.

Küresel şer odaklarının asıl niyetinin bölgeyi küçük parçalara ayırmak olduğunu belirten Alan, "İran o kadar büyük bir denge faktörü ki, ona yönelik bir saldırı küresel finansı bile bir anda değiştirir" dedi.

 

Suudi Arabistan’ın içine çekilmeye çalışıldığı tuzağa dikkat çeken Alan, "Saklanacak bir yeriniz kalmadığında korkacak bir şeyiniz kalmaz artık" diyerek bölge ülkelerinin geldiği kritik noktayı vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de İsrail ile iş tutarak Suudi Arabistan'ın birliğini hedef aldığını belirten Alan, bu kaosun Pakistan’dan Rusya’ya kadar geniş bir coğrafyayı etkileyeceğini ifade ederek emperyalistlerin 100 yıllık parçalama planına karşı uyanık olunması çağrısında bulundu.

 

doğru aynen imzamı atıyorum çok doğru bunu 50 sefer söyledikki buda büyük israil projesi kapsamında ve kuzey afrika israil projeside var dolayısıyla 60 milyon türk irandayken gerçekten çok açık söylüyorum akit iran asla rahat olmayacak 60 milyon türk abd nato israile savaşmaz çünkü hepsi ajan kukladır
