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İSLAM Kutsal topraklarda büyük heyecan! 1 milyon hacı adayı Mina'ya akın etti
İSLAM

Kutsal topraklarda büyük heyecan! 1 milyon hacı adayı Mina'ya akın etti

Suudi Arabistan’da bir milyon hacı adayı, Zilhicce ayının 8. günü olan bu sabah Terviye gününü geçirmek için Mina’ya gelmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 13:32:00 -
Kutsal topraklarda büyük heyecan! 1 milyon hacı adayı Mina'ya akın etti

Geceyi Mina’da geçirecek olan hacı adayları yarın sabah Arafat’a hareket edecek.

Mina, Mescid-i Haram’ın yaklaşık 7 kilometre kuzeydoğusunda, Mekke ile Müzdelife arasında yer alıyor.

Kuzey ve güneyi dağlarla çevrili olan Mina’da Hac dönemi dışında ikamet edilmiyor.

Suudi yetkililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hacı sayılarını iki yıl boyunca önemli ölçüde sınırladı.

Bu yıl ise, 850 bini yurt dışından olmak üzere koronavirüs aşısı yaptıran bir milyon Müslümanın Hac yapmasına izin verdi.

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