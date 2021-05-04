Kutsal mekanda Kuytulculardan provokasyon! Kuytul'un gözaltına alındığı iddia edildi

Kuytul grubu mensupları Alparslan Kuytul'un "İtikaf yapacağız polis gelsin zorla çıkarsın." şeklindeki kışkırtıcı sözleri sonrası camilerde itikaf yapınca bir takım provokatif olaylar yaşandı.

Kuytulcular itikaf yasağı genelgede yok diyerek denetim yapan polise itiraz etti.

Bunun üzerine polis, "Camilerde sadece vakit namazlarının kılınmasına izin verildi. Lütfen çıkar mısınız." diyerek cevap verdi.

Kuytul kışkırttı

Geçtimiz günlerde Alparslan Kuytul çağrı yapmış ve "İtikaf yapacağız polis gelsin zorla çıkarsın" diyerek meydan okumuştu.

Türkiye tam kapanma sürecinde camideki ibadetlere de sınırlama getirmişti. Vakit namazları dışında teravih ve diğer ibadetler yasaklanmıştı. Ancak Furkan Vakfı bu yasağı aleni olarak çiğneyeceğini açıkladı.

Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul, Türkiye'deki tüm camilerde 'itikaf' yapacaklarını yasağı tanımadıklarını söyledi. Kuytul, "Biz itikafa gireceğiz bunun kavgasını vereceğiz. Tüm şehirlerde arkadaşlarımız itikafa girecek. Polis de gelsin zorla camiden çıkartsın" diyerek meydan okudu.

Gözaltına alınanlar var

Kuytul'un "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasının ardından, bazı camilerde Furkan Vakfı üyeleri itikaf için toplandı. Polis buna müsade etmeyince olaylar çıkmış Furkan Vakfı'ndan 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Kuytul gözaltına alındı

Furkan Vakfı üyeleri Alparslan Kuytul ve bir grup dernek üyesinin gözaltına alındığını iddia etti.