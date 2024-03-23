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Oruç Kutsal emanetler Sakarya’yı duygulandırdı
Oruç

Kutsal emanetler Sakarya’yı duygulandırdı

Yeniakit Publisher
2024-03-23 22:27:00 -
Kutsal emanetler Sakarya’yı duygulandırdı

Sakarya’da Kâbe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif ve kutsal emanetleri ziyaret eden vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Viyana’da da yaklaşık 40 bin kişinin emanetleri görmek için beklediğini söyleyen Erol Güzel, bir sonraki sergi yerinin Avrupa olabileceğini belirtti.

Sakarya Sanat Galerisi’nde işadamı Erol Güzel’in katkısıyla açılan sergide, Hz. Muhammed (sav)’in Sakal-ı ile Saç-ı Şerifleri, Kadem-i Şerif, Gubar-ı Şerif, Kisve-i Saadet, Hücre-i Saadet Örtüsü, kabir toprağı ile Kâbe örtüleri ve İslamiyet’in sembolü olan parçalar yer alıyor.

Kendisini emanetlerin hizmetkarı olarak belirten Erol Güzel, “Kelimelere sığamayacak bir duygu. Buradaki emanetler benim değil. Ben sadece hizmetkarlığını yapıyorum. Buradaki bütün emanetler Müslüman kardeşlerimindir. Ben sadece Müslüman kardeşlerime hiçbir ücret almaksızın bu emanetleri götürerek, kalplerdeki sevgiyi buluşturuyorum. Burada bedenin değil, ruh ve kalbin buluşmasını yaşıyorum. Birçok mukaddes emanet var” dedi.

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