KUTO’da 2023 yılı Türkiye ekonomisi değerlendirildi

Kuşadası Ticaret Odası’nda (KUTO) 2023 Yılı Türkiye Ekonomisi Değerlendirmesi ve 2024 Yılı Beklentileri konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) Kalkınma Programı Direktörü Hüseyin Ekrem Cunedioğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı toplantı; Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Yıldırım, Erdem Dikkaya, Meclis ve Komite Üyeleri ve geniş bir dinleyici kitlesinin katılımıyla gerçekleşti.

2024’ün kırılma yılı olacağını söyleyen Cunedioğlu; 2023 Yılı Türkiye ekonomisinin genel bir değerlendirmesini yaptığı konuşmasında, son yıllarda başlayan kriz ortamının Şubat 2023’de yaşanılan deprem felaketi ile birlikte daha da derinleştiğini, ancak son dönemde toparlanma çalışmalarına başlandığını söyledi. “Bizim potansiyelimiz var, bu potansiyeli geliştirecek politikalara ihtiyacımız var” diyen Cunedioğlu; Merkez Bankası rezervlerinin iyileşmeye başladığını, ödemeler dengesinin krizi biraz düşürüyor gibi görünse de, tehlikenin hala geçmemiş olduğunu vurguladı.

Şirketler de finansal planlamanın önemine değinen ve bu süreçte zor günler geçirmemek için özellikle KOBİ’lerin finansal planlamalarını doğru yapmaları gerektiğini belirten Cunedioğlu, aynı zamanda iklim krizine de dikkat çekerek, yeşil ve dijital dönüşümün Türkiye için yeni reform gündemi olduğunu söyledi.

“Turizmde dünya nereye gidiyorsa, Türkiye’de oraya gidiyor” şeklinde sözlerini sürdüren TEPAV Kalkınma Programı Direktörü Hüseyin Ekrem Cunedioğlu; turizm de ülke olarak şanslı olduğumuzu ama turizm çekiciliğimizi arttırmak için birçok alanda iyileştirme yapılması gerektiğini belirtti ve yeni yükselen turizmde çevre, güvenlik ve insan kaynağının önemini vurguladı. Turizm gelirlerinin ağırlık merkezinin değişerek Asya’ya kaydığını ve hedeflerin doğru konulmasının önemini anlatan Cunedioğlu Türkiye’nin marka değerinin iyileştirilerek yükseltilmesinin, turistin değerini de arttıracağını sözlerine ekledi. Aynı zamanda, Türkiye için turizm destinasyonlarının çeşitlendirilerek birbirine bağlanmasının önemini vurguladı.

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İstihdamı en çok arttıran sektörlerin başında perakende, sağlık, eğitim ve konaklamanın geldiği, toptan ve perakendenin Türkiye’de bir numaralı sektör olduğunun dile getirildiği bilgilendirme toplantısı, interaktif olarak gerçekleşti. Toplantı sonrası Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Dikkaya, TEPAV Kalkınma Programı Direktörü Hüseyin Ekrem Cunedioğlu ile bir araya gelerek Türkiye ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulundu.