Kutlama yapan Arapları kışkırtmaya çalışan ülkücüler şaştı kaldı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan Arapları kışkırtmak için bozkurt işareti yapan iki ülkücüye, Arapların da aynı işaretle karşılık vermesi ülkücüleri şaşırttı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın fitilini ateşlediği Arap kökenli göçmenlere yönelik düşmanlık ülke genelinde hızla yayılıyor.
Sosyal medyanın da gündeminde olan ırkçılık konusuna ilişkin dikkat çeken bir video yayınlandı.
Görüntülerde araç içindeki iki ülkücünün Arapların bulunduğu araçtakileri kışkırtmak isteyerek bozkurt işareti yaptığı anlar yer aldı.
Arapların bulunduğu araçtan da bozkurt işareti yapılınca ülkücüler neye uğradığını şaşırdı.