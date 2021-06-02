Kütahyalı'nın işaret ettiği Atatürkçüler kim?

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Habertürk canlı yayınında karşı karşıya gelen Nagehan Alçı ile eski İstanbul Barosu Başkanı Av. Ümit Kocasakal arasında gergin anlar yaşandı. Tartışmaların devam ettiği esnada twitter hesabından paylaşımda bulunan Nagehan Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı, "Nagehan’cım beni dinlemedin ve beni kırdın. Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar’ın, PKK’lıların ve FETÖ’cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol." dedi.

Kim bu Atatürkçüler?

Kütahyalı'nın mesajında kullandığı, 'Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar’ın, PKK’lıların ve FETÖ’cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler' ifadesi ile Avukat Ümit Kocasakal'ı kastettiği iddia edildi.

Üzerine alınıp savunmaya geçti

Twitter hesabından yaptığı paylaşımları ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözlerini üzerine alındığı anlaşılan Avukat Ümit Kocasakal, savunmaya geçerek, "Ben hayatta kimsenin kontenjanında olmadım, karşıtlık veya yandaşlık üzerinden hareket etmedim. Doğru veya yanlış hep inandıklarımı savunup söyledim. Çizgim de belli. Kimin ne söylediğinden ziyade kendime olan inancım ve saygım önemli. Böyle yaşadım böyle öleceğim." ifadelerini kullandı.

Prof. Şen'i kastettiğini iddia edenler de oldu

Öte yandan Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözlerini yine Habertürk stüdyosunda bulunan Prof. Dr. Ersan Şen ile ilişkilendirenler de oldu. Prof. Şen son olarak Aysofya Camisi'nde düzenlenen hafızlık icazet programındaki sözleri çarpıtılan Mustafa Demirkan Hoca'yı linç kampanyasına katılmıştı. Demirkan Hoca'yı söylemediği sözlerle hedef alan Prof. Şen, "Mustafa Kemal Atatürk'e, 'kafir' diyemezsin. Biz mevcut yönetimde bulunan eleştirdiğimiz insanlara diyemiyoruz." demişti.