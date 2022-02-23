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Spor Kütahyalı boksörlerden iki Türkiye derecesi
Spor

Kütahyalı boksörlerden iki Türkiye derecesi

Karabük’te düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Kütahyalı boksörler 75 kg Türkiye birinciliği, 70 kg Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 10:10:00 -
Kütahyalı boksörlerden iki Türkiye derecesi

Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Kütahyalı boksörler 75 kg Türkiye birinciliği, 70 kg Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından 16-20 Şubat tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası 50 ilden 500 sporcu katıldı. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele gösterdi.

Boks Şampiyonasında, Kütahyalı Emir Can Kaya 75 kg Türkiye birinciliği, Mustafa Burak Kaya 70 kg Türkiye üçüncülüğü elde etti.

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