Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kışlademirli köyü mevkindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan söndürülmeye çalışıyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kışlademirli köyü mevkindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan söndürülmeye çalışıyor.
Yangın, öğle saatlerinde Kışlademirli köyü mevkisindeki çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına havadan helikopterin yanı sıra karadan dozer, 3 su ikmal aracı, 10 arazöz, 5 itfaiye aracı ile müdahale etti. Yangın nedeniyle yaklaşık 1 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)