  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Yerel

Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kışlademirli köyü mevkindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan söndürülmeye çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 18:10:00 -
Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kışlademirli köyü mevkindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan söndürülmeye çalışıyor.

Yangın, öğle saatlerinde Kışlademirli köyü mevkisindeki çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına havadan helikopterin yanı sıra karadan dozer, 3 su ikmal aracı, 10 arazöz, 5 itfaiye aracı ile müdahale etti. Yangın nedeniyle yaklaşık 1 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23