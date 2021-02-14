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Gündem Kütahya'da yüz yüze eğitime kar engeli
Gündem

Kütahya'da yüz yüze eğitime kar engeli

Kütahya Valisi Ali Çelik, yarın başlaması planlan yüz yüze eğitimin kar yağışı nedeniyle 1 gün ertelendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 21:59:00 -
Kütahya'da yüz yüze eğitime kar engeli

Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde gerçekleşen kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden ulaşımdaki aksamalar göz önüne alınarak 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızın eğitim faaliyetleri ilimiz genelinde 1 gün süreyle ertelenmiştir." bilgisini verdi.

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