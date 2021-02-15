Kütahya'da yarın okullar tatil mi? 16 Şubat Kütahya'da kar tatili var mı?

Kütahya'da etkili olan yoğun kar yağışının beklenmesi nedenle köy okullarının 16 Şubat Salı yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Peki Kütahya'da okullar tatil mi? 16 Şubat’ta Kütahya'da köy okulları açılacak mı?

16 Şubat Kütahya'da kar tatili var mı?

Kütahya Valisi Ali Çelik, yarın başlaması planlan yüz yüze eğitimin kar yağışı nedeniyle 1 gün ertelendiğini bildirdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde gerçekleşen kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden ulaşımdaki aksamalar göz önüne alınarak 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızın eğitim faaliyetleri ilimiz genelinde 1 gün süreyle ertelenmiştir." bilgisini verdi.