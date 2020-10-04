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Aktüel Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Aktüel

Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 23:04:02 -
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirerek sattığı belirlenen A.K'yi takibe aldı. Börekçiler Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada, 11 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet PAYP (uyuşturucu içimine hazır olarak paketlenmiş cam aparat) ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum rulo ele geçirdi. Evdeki A.K. ve B.T.O. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Operasyonu genişleten ekipler, şüphelilerle bağlantısı olan M.D.M, R.B, T.B, V.D. ve M.F'yi de gözaltına aldı. Bu şüphelilerin yapılan üst aramalarında ise kullanıma hazır 1,78 gram sentetik uyuşturucu ile 6 gram esrar ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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