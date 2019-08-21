0553 313 94 23

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:43
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirerek sattıkları öne sürülen O.E. (22) ve E.F.D’yi (30) takibe aldı.


Esrar ve sentetik uyuşturucu pazarladıkları öne sürülen şüphelilerin Bahçelievler ve Akkent mahallelerindeki evlerine operasyon düzenleyen ekipler, bu kişileri gözaltına aldı.


Evlerde yapılan aramalarda 35 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar hap ele geçirildi.


Adliyeye sevk edilen O.E. ve E.F.D., "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevine gönderildi.(HCA-EFE-)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençlerbirliği'nde Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
    1. Gençlerbirliği'nde Gazişehir Gaziantep..
    2. Sanığın örgüt propagandasına mahkeme..
    3. Çanakkale'de 249 düzensiz göçmen..
    4. Esad rejimi Han Şeyhun’un kontrolünü..
    5. İran’da kadınlar için düğmesiz dış..
    6. Aksaray’ın camisiz minaresi şaşırtıyor
    7. Kuzey Makedonya'da özel yetkili..
    8. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "(5...
    9. Nallıhan’daki tır kazasında faciadan..
    10. Menemenspor'dan forvete takviye
    11. Şırnak'tan acı haber!
    12. Fenerbahçe önce salonda, sonra sahada..
    13. Trabzonspor, AEK maçına hazır
    14. Şırnak'taki terör operasyonu
    15. Muğla'da kruvaziyer turizmi
    16. Batman'da orman yangını
    17. Sebze yetiştirdiği garaj çatısından..
    18. İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy..
    19. Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
    20. Trabzonspor-AEK maçına doğru
    21. Makam araçları sünnet arabası..
    22. Kocaeli’de dev sahte alkol operasyonu:..
    23. Gümüşhane'de tanker şarampole..
    24. Markette alışveriş yaparken sular..
    25. İzmit Belediyesi encümeni toplandı
    26. Aniden bastıran kuvvetli yağışta..
    27. Haşdi Şabi: “ABD bizi bombaladı”
    28. Gümüşhane’de kontrolden çıkan tır..
    29. Grekoromen Güreş Milli Takım kadrosu..
    30. Erzurum’a şehit ateşi düştü
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor