Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
Burdur’un Gölhisar ilçesi Yeşildere köyünde yarım saatlik şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Yaşanan sel felaketinde sular köy kahvehanesinin içinden geçti, ahırlarda 40'a yakın hayvan telef oldu.
Kütahya'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince müşterek gerçekleştirilen çalışma neticesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiler elde edilen E.G. isimli şahsın ikamet adresinde narkotik köpeği Thor'un da katıldığı arama yapıldı. Dolapta gizlenen uyuşturucu Thor tarafından bulundu. Aramada, 20.68 gram metanfetamin, 3 gram skunk, 1 tablet (14 adet) yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, 2 adet av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.