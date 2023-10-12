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Eğitim Kütahya’da üniversite öğrencileri ve veliler terör konusunda bilgilendirildi
Eğitim

Kütahya’da üniversite öğrencileri ve veliler terör konusunda bilgilendirildi

Yeniakit Publisher
2023-10-12 07:51:00 -
Kütahya’da üniversite öğrencileri ve veliler terör konusunda bilgilendirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) yeni kayıt yaptıran öğrencilerin terör faaliyetlerinden uzak tutulması amacıyla Evliya Çelebi Yerleşkesinde öğrenci ve velileri bilgilendirme standı kuruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğünce Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde 2023-2024 akademik yılı içerisinde üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eğitimlerini özgür, güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi ve terör faaliyetlerinden uzak tutulması amacıyla öğrenci ile velileri bilgilendirme standı kuruldu. Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde yaklaşık 800 öğrenciye ulaşıldığı bildirildi.

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