Kütahya’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Şeyhler Köyü Karbasan yolu çıkışında evine gitmek için tali yola dönen Safigül Ö. yönetimindeki 43 FH 103 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik uçuruma kaydı. Kazada, traktörden savrulan sürücü Safigül Ö. ve yanında bulunan Döndü Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.