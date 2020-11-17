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Aktüel Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Aktüel

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:19:11 -
Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesindeki operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, resim figürlü tabletler, insan figürlü heykeller, haç, mermer heykel ve sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Simav'da bir şüphelinin tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak için müşteri aradığı ve bunları araçla taşıyacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüpheli Y.K'nın kullandığı otomobili takibe alarak Simav-Gediz kara yolu Arap Hüseyin mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen resim figürlü 8 tablet, 1 çanak, insan figürlü 3 heykel, 1 haç, 1 mermer heykel ve 5 sikke olmak üzere 19 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.K'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olayla bağlantısı olduğu belirlenen B.K'nın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise keşif amaçlı çekilmiş fotoğraflar, muhtemel kazı alanını gösterir kroki ve muhtelif not kağıdı bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


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