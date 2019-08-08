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Kütahya'da şantaj iddiası

İnternetten tanıştığı kişiye şantaj yaptığı öne sürülen şüpheli ile ona yardımcı oldukları iddia edilen ablası ve eski eşi gözaltına alındı

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:04
Kütahya'da şantaj iddiası

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, internetten tanıştığı kişiyle gönül ilişkisi kurduktan sonra şantaj yaptığı iddia edilen kadın ile ona yardımcı olduğu öne sürülen ablası ve eski eşi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, internetten tanıştığı kişiyle ilişki kuran M.B. (26) adlı kadının, cep telefonuyla çektiği görüntüleri internette yayacağını söyleyerek 50 bin lira istediği ileri sürüldü.

Söz konusu kişiden bu parayı alan M.B, tekrar aynı miktarda para isteyince mağdur tarafından polise şikayet edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şantajla suçlanan M.B. ve kendisine yardımcı oldukları iddia edilen ablası A.B. (28) ve eski eşi M.G'yi (32) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:04
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