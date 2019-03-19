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Kütahya’da ‘Sağlık Turizmi Eğitimi’ projesi tamamlandı

Kütahya’da Zafer Kalkınma Ajansı’nca desteklenen, kamu-özel-Sivil Toplum Kuruluşlarını bir araya getiren “Sağlık Turizmi Eğitimi” projesinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

19 Mart 2019 Salı 11:55
Kütahya’da ‘Sağlık Turizmi Eğitimi’ projesi tamamlandı

Kütahya’da Zafer Kalkınma Ajansı’nca desteklenen, kamu-özel-Sivil Toplum Kuruluşlarını bir araya getiren “Sağlık Turizmi Eğitimi” projesinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.


Kütahya Sağlık Eğitim Çevre ve Turizm Derneği öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen eğitime İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık kuruluşları, özel sağlık kuruluşları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelleri ve termal otel çalışanları katıldı.


Sağlık ve Termal Turizm’de pazarlama ve markalaşma, halkla ilişkiler ve sosyal medya, teşvikler, Termal Medikal SPA-Termal Wellness, kalite-akreditasyon gibi konuları içeren eğitimde Kütahya’da birliktelik içinde sağlık ve termal turizmin geliştirilmesinde sektör katılımcılarının görüşlerine ve çözüm önerilerine de yer verildiği açıklandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:55
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