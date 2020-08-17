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Aktüel

Kütahya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 03:54:16 -
Kütahya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Furkan Oryaşın idaresindeki 43 ABT 068 plakalı otomobil, Sultanbağı Mahallesi, Sultanbağı Caddesi'nde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Sürücü Oryaşın ile araçtaki Mehmet Oruç, Ahmet Taha Üstünel ve Talha Arı yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ikisinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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