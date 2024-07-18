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Yerel Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Yerel

Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yeniakit Publisher
2024-07-18 12:31:00 -
Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İlçenin Kelepir mevkiindeki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz desteğindeki ekipler ile Tavşanlı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çamlık bölgedeki yangına müdahalelerini sürdürüyor.

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