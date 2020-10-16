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Aktüel Kütahya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ev ziyaretlerine kısıtlama
Aktüel

Kütahya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ev ziyaretlerine kısıtlama

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:43:28 -
Kütahya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ev ziyaretlerine kısıtlama

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların başka hanelere ikiden fazla kişiyle yaptığı ziyaretlere izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun, salgının yayılmasını ve vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar aldığı belirtildi.

Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirilen açıklamada, "Evlerde, kapalı mekanda ikiden fazla kişiyle yapılan misafirlik, gün, akraba ziyareti, doğum günü partisi ve gelin çıkarma gibi vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği faaliyetlerin bugünden itibaren 15 gün süreyle yasaklanmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.

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