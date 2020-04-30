Kütahya’da Korona virüsle mücadele denetimleri

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetleme ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, il genelinde alınan Korona virüs tedbirleri kapsamında market, şarküteri, unlu mamuller ve pazaryeri gibi satış işletmelerinin gıda denetim ekipleri tarafından denetlenerek bilgilendirme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Ramazan ayının başlamasıyla gıda güvenliğinin ve hijyeninin öneminin bir kat daha arttığını ifade eden İl Müdürü Özçalık, “ Korona virüs konusunda işletmelerin gerekli hijyen tedbirlerini alarak azami ölçüde uygulamaları tüketici sağlığı açısından son derece önemlidir. Korona virüs tedbirleri kapsamda gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla devam eden denetimler daha da yoğunlaştırılmış olup, işletmeler hem bilgilendirilmekte, hem de denetlenmektedir” dedi.

Özçalık, "Ramazan ayının başlamasıyla beraber ekmek, sade pide, unlu mamuller üretimi yapan işletmelere; 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında personel ve ekipman hijyeni, sanitasyon, gıda işletmelerinde yerine getirmesi gereken teknik koşullar gibi hususlarda yapılan denetim ve bilgilendirme çalışmalarımız artarak devam edecektir. Gıda Kontrol görevlilerimizce yapılan rehberlik ve denetim hizmetlerimiz ile işletme çalışanları ve alışverişler esnasında sosyal mesafenin korunması, işletme girişlerinde el dezenfektanları bulundurulması, dezenfektanlı paspasların kullanılması, ekmek, sade pide ve unlu mamullerin satışı yapılırken müşterinin gözüyle seçip görevli tarafından poşetlenmesi, parayı alan personel ile mamulü poşetleyen personelin ayrı olması, personelin koruyucu kıyafet, maske ve eldiven kullanımı, personelin el temizliğine dikkat etmesi ve nasıl yapılacağı, satış alanında direkt tüketicinin gıdaya ulaşacağı sergi sisteminin engellenmesi, çevre etkisine ve müşteri temasına izin veren açık sergilemenin önlenmesi gibi konularda bilgiler verildi” diye konuştu.