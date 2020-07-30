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Kütahya'da kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 12:19:26 -
Kütahya'da kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptığı otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kadir Emer yönetimindeki 16 AIA 554 plakalı otomobil, Domaniç-İnegöl kara yolu Karşıyaka Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Ahmet Kağan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün yolda önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapması sonucu kazanın meydana geldiği, hayvanın ise aracın altında kalarak telef olduğu öğrenildi.

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