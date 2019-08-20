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Kütahya'da kayıp gencin cesedi bulundu

Bir haftadan beri kayıp olarak aranan gencin, bıçaklanarak öldürüldükten sonra definecilerin açtığı bir çukura gömüldüğü belirlendi.

20 Ağustos 2019 Salı 11:35
Kütahya'da kayıp gencin cesedi bulundu

Gediz ilçesinde, bir haftadır kayıp olarak aranan gencin cesedi definecilerin açtığı bir çukura gömülmüş halde bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikent beldesinde 12 Ağustos'tan beri kayıp olarak aranan Kadir Memiş'in (22) en son görüştüğü öne sürülen arkadaşları Umut Ö. (20)  ve İzzet Y'nin (18) ifadelerine başvurdu. 

Şüpheliler, çelişkili ifadeler kullanmaları üzerine gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Burada sorgulanan zanlılar, 12 Ağustos gecesi Kayaaltı mevkisinde 3 arkadaş alkol aldıklarını, Umut Ö'nün nişanlısı, İzzet Y'nin de kuzeni olan H.Y'ye daha önce sarkıntılık yaptığı iddiasıyla tartıştıkları Memiş'i bıçaklayarak öldürdüklerini, daha sonra da defineciler tarafından açılan yakındaki 3 metrelik bir çukura gömdüklerini itiraf etti.

Bunun üzerine şüphelilerle birlikte bölgeye giden jandarma ekipleri, ifadeler doğrultusunda Memiş'in define çukuruna gömülen cesedine ulaştı.

AFAD ekiplerinin yardımıyla çukurdan çıkarılan ceset, incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:35
  1. Gediz ilçesi
  2. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri
  3. Yenikent beldesi
  4. Kayaaltı mevkisi
  5. Bursa Adli Tıp Kurumu
  6. jandarma ekipleri
  7. İlçe Jandarma Komutanlığı
  8. AFAD ekipleri
  9. ceset

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