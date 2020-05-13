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Aktüel

Kütahya'da iki mahallede karantina uygulaması sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:18:58 -
Kütahya'da iki mahallede karantina uygulaması sona erdi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Gölcük ve Yenikent mahallelerinde başlatılan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 21 Nisan'da iki mahallenin karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Tedbir amaçlı uygulanan karantina yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için Gediz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sonlandırıldı." ifadesine yer verildi.

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