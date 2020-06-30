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Aktüel

Kütahya'da iki bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 13:21:08 -
Kütahya'da iki bina karantinaya alındı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Tavşanlı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, salgından vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca iki binada 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İlçemiz Hanımçeşme Mahallesi'nde bir binada, Ada Mahallesi'nde bir binada karantina uygulaması başlatılmıştır. Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla başlatılan karantina uygulaması 14 gün sürecektir." bilgisi paylaşıldı.

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