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Aktüel

Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-06-22 22:38:54 -
Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede aniden başlayan fırtına, sağanak ve dolu nedeniyle ilçe merkezindeki yollarda büyük su birikintileri oluştu. Pazar esnafı sağanaktan etkilendi.

Hisar Mahallesi yakınlarında biriken sel suları nedeniyle Domaniç-Tavşanlı kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Ekipler, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sağanaktan etkilenen pazarcı esnafı, ürünlerini kurtarmaya çalıştı. Sele kapılan bazı ürünler Domaniç-Tavşanlı kara yoluna kadar sürüklendi.

Bazı evlerde ise su baskını yaşandı. Ev sahipleri kendi imkanlarıyla suları tahliye etti.

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