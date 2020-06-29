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Aktüel

Kütahya'da devrilen traktördeki 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-29 14:16:08 -
Kütahya'da devrilen traktördeki 2 kişi öldü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İbrahim Kıratlı (61) idaresindeki 43 KE 762 plakalı traktör, Pulluca ve Karapınar köyleri arasındaki Gürçeşme mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Kıratlı ile traktörde bulunan Seyati Dönmez'in (60) öldüğü belirlendi.

Cenazeler, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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