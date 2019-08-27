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Kütahya’da deprem

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, Richter ölçeğine göre saat 10.

27 Ağustos 2019 Salı 11:45
Kütahya’da deprem

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, Richter ölçeğine göre saat 10.01’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Merkez üssü Dumlupınar ilçesi Yüylük köyü olan 3.1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada, Dumlupınar İlçesine bağlık Yüylük köyünün merkez üssü olan depremin 5.2 derinlikteve 3.1 büyüklüğünde gerçekleştiği açıklandı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:45
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