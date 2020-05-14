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Ekonomi

Kütahya’da çiftçilere yağlık ayçiçeği ve dane mısır tohumu desteği

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" Programı kapsamında yüzde 75’i hibe olmak üzere 2 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği tohumu ve 500 dekar alan için dane mısır tohumunun çiftçilere teslim edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:44:47 -
Kütahya’da çiftçilere yağlık ayçiçeği ve dane mısır tohumu desteği

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" Programı kapsamında yüzde 75’i hibe olmak üzere 2 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği tohumu ve 500 dekar alan için dane mısır tohumunun çiftçilere teslim edildiği bildirildi.


İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Bakanlık tarafından ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" Programı kapsamında yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için üreticilere tohumların yüzde 75’ini hibe ederek ilde 2 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği tohumu ve 500 dekar alan için dane mısır tohumunun çiftçilere teslim edildiğini belirtti.


Özçalık, “ Program doğrultusunda mevcut üretim alanlarına ilave yazlık ekiliş yapılabilecek alanlarda uygulama ile tohum bedelinin yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise İl Özel İdaresi katkısı teslimleri gerçekleştik. Ürünleri belirlerken birim alandan en yüksek geliri dönem itibariyle hangi ürünlerden elde edebileceğimizi tespit ettikten sonra Bakanlığımızdan talepte bulunduk. Korona virüs (Covit-19) salgını dolayısıyla, bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamanın önümüzdeki dönem için büyük önem taşıdığı bu günlerde Bakanlığımızdan gelen ilave ödenek ile yağlık ayçiçeği ve dane mısır ekilişleri başlamıştır. İlimiz yüzde 75 hibeli tohum dağıtılacak iller arasına girmesi için yoğun gayret sarf eden Valimize, Milletvekillerimize ve siyasi büyüklerimize çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Üreticilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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